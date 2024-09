Hummels c’è: «Sono in forma». Stop Dovbyk

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Nonostante le numerose assenze a Trigoria per la sosta delle nazionali, De Rossi può almeno intensificare i lavori nella fase difensiva. Otre ad Angeliño e Mancini, infatti, il tecnico può contare anche sui due nuovi arrivati a parametro zero, Hermoso e Hummels, che ieri ha svolto il primo allenamento con il resto del gruppo. Avendo svolto una preparazione estiva individuale, entrambi i difensori avranno bisogno di un periodo di riatletizzazione, che potrebbe tuttavia essere più breve del previsto. Il tedesco ha parlato di come si voglia subito mettere a disposizione dello staff tecnico: «Mi sento bene, ho lavorato duramente in estate, ma è sicuramente diverso rispetto a svolgere una preparazione con un club. Avrò bisogno di almeno 2/3 settimane per essere pronto, ma voglio tornare in forma il prima possibile». L’ex Borussia Dortmund ha poi svelato un retroscena riguardante proprio il suo attuale allenatore e le motivazioni che lo hanno portato a scegliere la Roma: «Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Totti e il mio nuovo mister. Sono felicissimo di essere qui e di giocare all’Olimpico davanti ai nostri tifosi». Dovbyk non prenderà parte alle due partite di Nations League con la sua Ucraina a causa di un infortunio. Un fastidio muscolare (di lieve entità) accusato dopo la partita con la Juventus non gli ha permesso di allenarsi con i compagni di nazionale, costringendolo così a prendere un volo di ritorno per la Capitale, dove lavorerà con lo staff medico per cercare di recuperare in vista della trasferta di Genova del 15 settembre.Da valutare anche le condizioni di Baldanzi: l’Ex Empoli durante la gara dell’Italia Under 21 con il San Marino ha subito una forte contusione che l’ha costretto a lasciare il campo dopo soli 26 minuti.