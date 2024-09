Hermoso: "Questo club era quello che volevo"

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Dopo due giorni di riposo la Roma a ranghi ridotti torna ad allenarsi oggi pomeriggio.

Sotto lo sguardo di De Rossi ci saranno i pochi calciatori non convocate dalle rispettive nazionali e tanti giovani della primavera, che verranno aggregati per aumentare l'intensità. Andranno valutate le condizioni di Le Fée, ancora ai box dopo i problemi accusati con l'Empoli, e sarà inoltre il primo allenamento in gruppo per Hermoso dopo le sedute individuali a Trigoria. «Si tratta di un grandissimo club, ho percepito un sentimento di passione e entusiasmo da parte di tutti, tifosi, squadra e società - ha affermato lo spagnolo - è stata una scelta semplice, visto che avrei continuato a giocare ad alto livello in un campionato molto importante e in una città come Roma».

L'ex Atletico ha poi parlato della sua collocazione in campo: «Ho giocato molte partite in una difesa a tre, ma ciò non toglie che possa adattarmi a qualsiasi altro tipo di modulo o posizione che il mister considera ideale per me». Non si è perso l'ultima partita giocata dai giallorossi all'Allianz Stadium: «Mi è piaciuto che la squadra abbia lottato. L'aspetto fondamentale è che siamo andati vicino alla vittoria con il tiro di Angeliño. Questo rispecchia la differenza che c'è tra vincere e perdere, perché costruendo buone azioni arrivi ai tre punti.

Ma mi è piaciuta anche la solidità difensiva e la qualità dei cambi, come Dybala. Questo dice molto di quanto siamo competitivi».