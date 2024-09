Hermoso già a Trigoria, ha firmato per 2 anni. In arrivo pure Hummels. Smalling, sì all'Al-Fahya

Hermoso è atterrato ieri intorno alle 14 a Fiumicino e successivamente ha svolto le visite mediche e i soliti protocolli a Trigoria. Il difensore centrale spagnolo è arrivato a parametro zero dopo l'addio all'Atletico Madrid e ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 3.5 milioni netti a stagione. De Rossi ha svolto un ruolo fondamentale nel convincerlo a preferire la Roma al Galatasaray, ma anche l'Al-Ittihad e il Villarreal hanno provato l'inserimento in extremis.

Sempre ieri Smalling ha accettato l'offerta araba dell'Al-Fahya: oggi l'inglese svolgerà la visite mediche e firmerà un biennale da oltre 6 milioni a stagione. La sua partenza libererà lo spazio economico per tesserare Hummels, il quale dovrebbe firmare un contratto annuale, con opzione di prolungamento per il secondo, a 3 milioni netti a stagione. L'ufficialità potrebbe arrivare già oggi, in tempo per iscrivere il tedesco nella lista UEFA.

