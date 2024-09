Hermoso è ufficiale. Hummels, fumata nera e Joao Costa va in Arabia

Prosegue senza sosta il lavoro sul mercato della Roma. Entrate e uscite come fosse piena estate.

Ma è il 3 settembre e il club giallorosso continua a fare operazioni per rinforzare la rosa di De Rossi e sistemare il bilancio. Monitorando il mercato degli svincolati. Di cui fa parte Mats Hummels, profilo sondato nei giorni scorsi come alternativa al partente Smalling, ma adesso molto più lontano dalla Capitale. La dirigenza romanista non sembra essere più così convinta dell’ex centrale del Borussia Dortmund.

Alla luce anche dell’ufficialità di Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid. [...] Intanto nell’ultimo giorno utile per fare affari con l’Arabia Saudita, la Roma piazza un colpo in uscita. Joao Costa passa all’Al-Ettifaq a titolo definitivo per 9 milioni di euro. Una cessione importante per le casse romaniste che scelgono di lasciar andare uno dei prospetti migliori delle giovanili.

Arrivato nella Capitale nel 2021, Costa diventa un punto fermo prima dell’Under 17 e poi della Primavera di Guidi. [...]

