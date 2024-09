Hermoso, è fatta. Hummels vicino. Koné con la Juve

Nonostante il mercato si sia chiuso venerdì a mezzanotte la Roma prosegue le trattative per rinforzare la rosa a disposizione di De Rossi. [...] La Roma nella giornata di ieri ha intensificato i contatti con l'entourage di Hermoso. L'offerta allo spagnolo è di un contratto da 3,5 milioni a stagione più bonus e in serata a Trigoria filtrava ottimismo su un sorpasso in extremis al Galatasaray. L'offerta dei turchi è più alta, ma la volontà del calciatore di giocare nella Capitale potrebbe essere decisiva. Già oggi la possibile fumata bianca. Parallelamente proseguono i colloqui con Hummels per sostituire Smalling che sta valutando un paio di offerte: per accettarle ha tempo fino a domani, quando il mercato chiuderà anche in Arabia Saudita. [...] Capitolo Juventus. Oggi contro i bianconeri esordio dal primo minuto per il nuovo acquisto Koné.

(la Repubblica)