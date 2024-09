Haavi: "La Roma punta Champions e scudetto"

Forse è un caso, forse no. Ma da quan-do Emilie Haavi ha messo piede in città sono passati quasi tre anni -la Roma ha iniziato a vincere, a lasciare il ruolo di eterna seconda mettendo in bacheca due scudetti fila, una Coppa Italia e una Supercoppa. Non solo. La squadra di Alessandro Spugna ha raggiunto una dimensione internazionale in questo breve lasso di tempo. Adesso le porte dei gironi di Women's Champions League sembrano spalancate per il terzo anno di fila dato che nell'andata dell'ultimo turno preliminare la Roma ha messo sotto il Servette al Tre Fontane in extremis (3-1 il finale). Domani, due ore prima di Roma-Athletic Bilbao, le ragazze proveranno a chiudere la pratica in Svizzera. (...)

Haavi, i gironi di Woman's Champions League sembrano a un passo.

«Tornare nell'Europa che conta è sicuramente un nostro obiettivo. Abbiamo vinto bene la scorsa settimana, ma sappiamo che siamo a metà del percorso».

I quarti di finale sono un obiettivo reale?

«Fanno scorso ci siamo anda-te vicine e secondo me abbiamo giocato meglio della precedente edizione, quando abbiamo raggiunto il tabellone. Più partite fai e più si impara a stare a questi livelli. La fiducia è alta».

Quale squadre vorresti affrontare?

«Non ho preferenze. Ma se deve scegliere vorrei evitare il Barcellona nell'eventuale girone»

(...)

In campionato la Roma insegue la Juventus. Una novità.

«La riprendiamo. Quello che conta adesso è focalizzarsi solo su noi stesse».

(...)

Secondo lei la Roma è più forte dopo la chiusura del mercato?

«Non abbiamo iniziato come volevo la stagione, ma il potenziale è altissimo. Ci vuole un po' di tempo, in rosa ci sono tante giocatrici importanti. E' difficile fare paragoni con il passato».

Il suo contratto è in scadenza. Cosa vuole fare?

«Sono concentrata solo sul presente e sul campo. La mia procuratrice parlerà con la dirigenza. A Roma io sto benissimo».

(...)