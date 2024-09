Gli argentini fanno staffetta. Subito Manu

[...] De Rossi ha passato le ultime ore a confrontarsi con lo staff per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ieri ha mescolato le carte durante la rifinitura, dopo aver provato la difesa a tre fino a giovedì, quindi i giocatori non hanno certezze sul modulo. [...] Ad ogni modo il 3-5-2 resta il modulo di riferimento della Roma, per come è stata ultimata la rosa: è anche il sistema che può favorire il reinserimento di Dybala, che fin qui è stato titolare soltanto contro l'Empoli alla seconda giornata. Lui, come Soulé, è tornato dall'Argentina soltanto giovedì, quindi i due talenti argentini potrebbero alternarsi. A centrocampo Pellegrini ha recuperato ed è stato convocato ma potrebbe partire dalla panchina: al suo posto Baldanzi è favorito su Pisilli dopo la tripletta con l'Under 21. [...]

(Corsport)