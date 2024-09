Gilardino: “In partite così ci possiamo esaltare”

Alberto Gilardino l’ha detto senza troppi giri di parole: «Restiamo umili e sempre disposti al sacrificio, ben sapendo però che in questo genere di partite possiamo esaltarci». Con un’avvertenza doverosa: «Dimentichiamoci velocemente quanto accaduto nella stagione passata». Messaggio chiaro, quello del tecnico, alle prese anche oggi con un’infinita emergenza (out Miretti, Zanoli, Ankeye, Messias e Norton-Cuffy), anche se Bani sembra pronto a poter partire dall’inizio, probabilmente con Vogliacco e Vasquez al suo fianco nel terzetto difensivo. Il tecnico ha provato anche Ekuban al fianco di Pinamonti in attacco (fuori Vitinha dall’undici titolare), ma valuterà sino all’ultimo questa possibilità. [...]

(Gasport)