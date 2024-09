Gila ne perde due: dopo Messias, fuori De Winter

Per il Genoa è stata una sosta nazionali non particolarmente fortunata. Dopo la pausa il Grifone si ritrova a dover capire chi sarà in grado di recuperare in tempo per la partita con la Roma. Koni De Winter è l'ultimo nome aggiunto alla lista degli indisponibili: il belga è rientrato con un affaticamento all'adduttore e un suo impiego contro la squadra di Daniele De Rossi è difficile. Un infortunio simile lo ha accusato anche Messias,che vista una scarsa abbondanza là davanti impone una precauzione maggiore per non peggiorare le sue condizioni. [...]

Dall'infermeria, però, non arrivano solo notizie negative. A breve è previsto il rientro dell'esperto Mattia Bani, uscito malconcio nella trasferta contro il Monza. Anche l'esterno Alessandro Zanoli, già costretto a saltare la partita contro il Verona, è vicino al recupero totale. [...]

(gasport)