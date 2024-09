Giallorosse straripanti accedono ai gironi

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma aveva a disposizione due risultati su tre ma senza tanti calcoli stravince a Ginevra e si aggiudica i gironi di Champions League per il terzo anno consecutivo. Dopo il 3-1 dell'andata, le giallorosse si impongono 7-2 contro il Servette allo Stade de Genève nel ritorno del secondo turno della massima competizione europea. Se l'avvio di stagione delle capitoline in campionato è stato al di sotto delle aspettative (due pari ed una vittoria), non vale lo stesso discorso per il cammino in Europa: la squadra di Spugna ha reso tutto facile contro le svizzere, registrando due roboanti vittorie nel giro di una settimana. Nell'11 titolare presente Ceasar chiamata a difendere i pali; Di Guglielmo, Minami, Linari e Thogersen dietro; Giugliano, Kumagai e Greggi in mezzo al campo con il tridente composto da Dragoni, Viens e Haavi.

In Svizzera Giugliano e compagne ci impiegano poco più di 10' ad andare in vantaggio: sblocca la gara Haavi e raddoppia Dragoni su assist della norvegese; le padrone di casa accorciano le distanze con Saoud ma le giallorosse poi dilagano con capitan Giugliano e Kumagai. Nella ripresa lo spartito non cambia: Dragoni sigla la sua doppietta personale e fa 5-1; Marchao su punizione firma la seconda rete delle sue e la doppietta di Giacinti chiude la sfida. Roma straripante e vittoria magistrale che dà fiducia in vista dei sorteggi Champions che si terranno oggi alle 13 a Nyon (anche la Juventus ha staccato il pass per i gironi); i prossimi impegni europeo andranno in scena tra l'8 ed il 9 ottobre. Intanto oggi le capitoline torneranno a Roma e da domani cominceranno a pensare al prossimo turno di campionato: domenica al Tre Fontane arriverà il Napoli (12.30).