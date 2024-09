GENOA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Verso il 3-5-2, Dybala al fianco di Dovbyk

Alle 12:30 la Roma scenderà in campo in casa del Genoa per la quarta partita di campionato. Qualche dubbio di formazione per mister De Rossi, ma il modulo di giornata sembra essere il 3-5-2, con Hermoso in difesa e Koné in mezzo al campo. Dubbio Pellegrini-Baldanzi, Saelemaekers potrebbe giocare a destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar, Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar, Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk

IL MESSAGGERO – Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk

TUTTOSPORT - Svilar, Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk

IL TEMPO – Svilar, Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk

IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Koné, Cristante, Baldanzi; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers