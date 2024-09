Genoa-Roma, la moviola. Giua-Gariglio, disastro: su Dybala era penalty, su Pellegrini era fallo

Ieri all'ora di pranzo la Roma è scesa in campo contro il Genoa e ha visto i tre punti svanire al fischio finale, sul gol di De Winter. Decisivi, però, due episodi: uno su Dybala, contatto in area, e un altro su Pellegrini nel finale. I quotidiani di oggi hanno dedicato spazio alla moviola proprio per analizzare quel momento della gara.

Il Tempo

"Continua a far discutere il contatto tra De Winter e Dybala nel primo quarto d'ora di partita tra Genoa e Roma (...) il centrale difensivo cerca l'anticipo ma tocca lo scarpino della "Joya", in evidente anticipo, che cade a terra, tra le proteste dei capitolini. Immediatamente Giua indica il calcio d'angolo per la Roma (...) Dalla coppia Gariglio-Di Paolo non arriva nessuna correzione (...)"

Il Romanista

"(...) Al direttore di gara la partita sfugge subito di controllo, non tanto nella gestione del gioco, quanto negli episodi importanti: al 13' con un colpo di tacco Dovbyk al limite dell'area libera Dybala, toccato in area a pochi metri dalla porta da De Winter, anticipato dalla Joya e che solo dopo colpisce la palla. Giua avrebbe dovuto vedere, ma probabilmente è ingannato dalla dinamica. Il Var non interviene nello stupore di tutti (...) Ma non è finita perché la Roma recrimina molto anche per l'azione che porta al gol di De Winter: Pellegrini è vittima di un intervento duro palla, pestone e gamba di Sabelli (fallo in molti campi in tutte le categorie) e si tocca il ginocchio. Cosa fa Giua? Tutto regolare, però dopo pochi secondi interrompe il gioco (in assenza di colpi alla testa, ma ritenendo l'infortunio grave). (...)"

Corriere dello Sport

"Una sciagura. (...) Clamoroso il doppio errore in area del Genoa: servito di tacco da Dovbyk, Dybala (che parte in gioco) viene colpito sul tallone sinistro dal sinistro di De Winter. Attenzione: l'esatta consecutio è prima il piede dell'argentino, poi il pallone, che schizza via e questo trae in inganno l'incauto Giua, che fa proseguire. A Lissone (problemi anche con Salerno ieri, che succede?) Gariglio invece di intervenire supporta: con quali presupposti? (...) Giua diventa puntiglioso con De Rossi già ammonito: forse perché la verità è che l'entrata di Sabelli su Pellegrini "è fallo, è fallo", come urla il tecnico giallorosso. Fallo che ovviamente Giua non ha fischiato, da lì arriva poi l'1-1 dopo la sospensione (...)"