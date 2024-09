Genoa, Messias resta in dubbio contro la Roma

Allarme per Junior Messias in casa Genoa, per l'attaccante di Alberto Gilardino ieri una serie di esamidopo il problema accusato nell'ultima partita persa in casa col Verona con il brasiliano che era stato costretto a chiedere la sostituzione. Per il giocatore, ex Milan, un responso non particolarmente positivo perchè è stato evidenziato un risentimento muscolare. L'entità non sarebbe molto grave ma visto gli infortuni dello stesso tipo accusati nella passata stagione l'idea è quella di valutare con grande attenzione il suo utilizzo nella partita con la Roma. [...]

(Corsport)