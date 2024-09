Gala-Zale: si tratta

Si tratta a oltranza. O meglio, finché la finestra di mercato in Turchia sarà aperta o finché il Galatasaray avrà ancora voglia e interesse nel farlo, prima di virare con forza su un piano B già individuato, quel Mario Rui passato anche lui dalle parti di Trigoria. [...] Per i piani degli emissari del club di Istanbul si è già andati oltre il tempo massimo. Lo testimonia il fatto che per ben due volte il volo di ritorno è stato spostato, prima a metà pomeriggio poi alle 23 e infine rinviato a oggi. Ma non hanno intenzione di abbandonare il tavolo della trattativa senza il sì della Roma, convinti di aver fatto il massimo, sia di aver presentato una buona offerta che di aver riservato al calciatore un ingaggio importante. [...] Serve arrivare ad un incasso di almeno 10 milioni per far felice la famiglia Friedkin e ottenere il via libera. Già in serata il club turco aveva riformulato la propria proposta aggiungendo alcuni bonus, avvicinandosi alle richieste dei giallorossi. La sensazione, per i presenti al tavolo, è che l’accordo verrà trovato e formalizzato nella giornata di oggi. [...] In campo ieri alle 18, per la seduta pomeridiana andata in scena a Trigoria, era presente anche Zalewski. Il calciatore polacco ha raggiunto da giorni un accordo con il Galatasaray e ieri è stato semplicemente spettatore della trattativa andata in scena tra i due club. Non che l’idea di rimanere a Roma gli dispiaccia [...] Oggi il dentro e fuori. Istanbul con Osimhen e Icardi, agli ordini di Buruk. Oppure la Roma, casa sua, con Dybala e Pellegrini, agli ordini di DDR. Ancora poche ore e conoscerà il suo futuro.

(Il Romanista)