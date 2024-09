Friedkin: ecco il rilancio

E' bastato che l'Uefa allentasse i parametri sul fair play finanziario per alimentare il desiderio di cambiare tutto: i Friedkin ripartono praticamente da zero in questa stagione rivoluzionaria. [...] Parlano i numeri: la Roma ha investito più di sempre sui cartellini dei calciatori inglobando 12 facce nuove a fronte di 14 partenze. Tra le estati 2022 e 2023, nell'impossibilità di spendere per i vincoli di un patteggiamento internazionale, da Trigoria erano usciti tantissimi denari per gli ingaggi ma appena una ventina di milioni per aumentare il patrimonio della rosa: quest'anno siamo oltre quota 110, [...] a fronte di un obbligato taglio degli stipendi (-35) e di entrate per 47 milioni. [...]

"Sono sicuro che nel giro di un paio d'anni arriveremo al vertice per restarci" ha promesso Daniele De Rossi, front-man mediatico del nuovo corso. [...] Nei colloqui di fine primavera con Lina Souloukou e (poi) Florent Ghisolfi era previsto un accordo "che è stato rispettato": ringiovanimento della rosa [...] senza perdere competitività nell'immediato, almeno per il quarto posto. [...] Ovviamente il circolo virtuoso, di per sé favorito dai risultati sportivi, moltiplicherà i benefici quando i Friedkin riusciranno a inaugurare lo stadio di Pietralata. [...] Intanto con la loro campagna acquisti, che non dà certezze di successo ma almeno testimonia un rinnovato sforzo nel cercarlo, i Friedkin hanno smentito le voci su un'ipotesi di disimpegno dalla Roma. [...]

(corsport)