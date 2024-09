Friedkin, caccia al nuovo Ceo. Idea Andrea D’Agostino

(...) I Friedkin sono alla ricerca di un nuovo Ceo (all’avvocato Lorenzo Vitali è stato assegnato la carica ad interim) dopo le dimissioni di Lina Souloukou e hanno chiesto la consulenza della CAA Base, agenzia globale che assiste oltre 600 giocatori (tra questi Palmer, Maddison, Bremer, Kyle Walker ma anche Hermoso della Roma) e che si occupa anche di reclutamento di figure dirigenziali per i club. Detto che una figura presa in considerazione è quella di Andrea D’Agostino, managing director di Coca-Cola Company Italia , tra pochi giorni verrà consegnata una lista di nomi ai Friedkin dalla quale uscirà il profilo più adatto per guidare la società in questa stagione partita in maniera turbolenta. (...)

(corsport)