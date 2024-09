Frendrup il leader: Gila punta forte sul re dei tackle

L'ultimo muro, il debutto in Nazionale, è caduto l'altra sera quando Morten Frendrup è entrato contro la Serbia al minuto 37 della ripresa legittimando quella che a livello di Genoa è stata una crescita costante. Proprio il danese all'inizio dell'ultimo mercato era stato messo da Gilardino come l'elemento in assoluto da non vendere. Un centrocampista con caratteristiche box to box non replicabili. [...]

Domenica contro la Roma toccherà proprio a Frendrup quel lavoro sporco di legare la mediana con l'attacco, per aiutare le punte ad essere più pericolose in fase realizzativa. Dopo essere stato fra i protagonisti della risalita in Serie A ed avere migliorato tutti i suoi numeri nell'ultimo campionato, Gilardino sta lavorando per responsabilizzarlo ulteriormente. Non più giovane prodigio dal sicuro avvenire, ma baby senatore con maggiori responsabilità. Frendrup ha giocato 37 partite su 38 sia nell'anno di Serie B che in quello passato. Ora si comprende meglio Gila? Come farebbe a rinunciare a un elemento del genere?. [...]

(gasport)