Finalmente arriva Dovbyk. Ma ci sono due reti fallite che pesano come macigni

Artem Dovbyk si è finalmente sbloccato. L’infinito check del Var gli ha lasciato l’urlo strozzato in gola, ma poi ha potuto festeggiare insieme con i compagni. Una rete che tutti aspettavano, De Rossi per primo che alla vigilia lo aveva caricato. (...) Artem ha fallito due grandi occasioni che lo portano a tre nella classifica delle big chance mancate (l’altra a Cagliari). La prima cestinata a pochi centimetri dall’area piccola. Non ha sfruttato uno splendido assist di tacco di Dybala e ha calciato addosso a Gollini. Che è stato protagonista anche nella ripresa respingendo la conclusione a botta sicura di Dovbyk. Bello il riflesso, ma dall’ultimo capocannoniere della Liga spagnola è lecito aspettarsi qualcosa di più e questo magari se lo aspettano anche a Trigoria. La Roma ha bisogno dei suoi gol per migliorare lo score offensivo che fino a questo momento lascia a desiderare. Nelle prime quattro di campionato partite i giallorossi sono riusciti a gonfiare la rete solamente due volte. Un bottino così misero non si vedeva dalla stagione 1991-1992. (...) Ora ci sarà un’altra settimana di lavoro (oggi la ripresa degli allenamenti) per preparare la sfida contro l’Udinese di domenica. Dovbyk dovrà essere anche più preciso nel servire i compagni. Sono stati solamente 9 su 17 i passaggi riusciti (il 53%). Il nuovo assetto tattico lo ha aiutato a sbloccarsi e l’intesa con Dybala può solo che migliorare. L’argentino è tornato titolare dopo la panchina a Torino e una volta uscito, come spesso accade, si è spenta la luce. Ottava partita consecutiva senza trovare il gol in Serie A, ma è stato senza uno dei migliori in campo. (...)

(Il Messaggero)