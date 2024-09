Fatta per Hermoso. Obiettivo Hummels

[...] E allora dopo aver rispedito al mittente sia Danso (Lens) sia Djalò (Juventus), adesso la Roma sta lavorando sul mercato degli svincolati per sviluppare la formula H2. Ovvero Hermoso, operazione chiusura, e Hummels, in trattativa: una molecola esplosiva se messa insieme e che sicuramente aiuterà De Rossi a blindare il reparto e ad avere quella scelta in più per portare anche la sua idea tattica di difesa a tre.

Hermoso era l'obiettivo principale e Ghisolfi l'ha centrato, Hummels la soluzione in più dopo che Smalling avrà accettato l'offerta pervenuta dall'Arabia Saudita. [...] Ed è per questo motivo che Ghisolfi ha intensificato i colloqui con tutti e due i difensori centrali. A partire da Hermoso che ha trattato con il Galatasaray ma che alla fine ha preferito il trasferimento in Italia, in un club come la Roma che gli garantirà maggiore visibilità.

I turchi avevano offerto allo svincolato un contratto da 4,5 milioni netti a stagione ed avevano anche già organizzato il suo volo per Istanbul alle 20: un tentativo per mettere pressione al giocatore e fargli accettare la proposta. Ma Ghisolfi ieri sera ha chiuso l'accordo: il diesse ha avuto una calla con l'entourage del giocatore nel pomeriggio e ha alzato l'offerta che ha portato al sì definitivo e a programmare il suo sbarco nella capitale domani. [...] E una volta definito l'addio ufficiale di Smalling, la dirigenza giallorossa si concentrerà totalmente su Hummels. [...] L'uscita di Smalling e il risparmio di 4,5 milioni lordi aiuteranno Ghisolfi a chiudere la doppia operazione [...]

(corsport)