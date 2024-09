IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Google, ricerca: “Aforismi/frasi silenzio/ vuoto/assenza” eccetera. Esce sicuramente qualcosa di buono da infilare in questo pezzo di presentazione di Roma-Udinese. [...] Non bisogna avere paura (anche perché la protesta è civile, altrimenti sarebbe solo da condannare) ma cercare di capire e magari ammettere qualche errore. Anche se questo su De Rossi è bello grosso. E non so come si possa ricucire lo strappo del cuore. Io penso che la Roma qualcuno tra Tolstoj e Trigoria l’abbia studiata così, con google. Beh visto che hanno licenziato Daniele De Rossi con un algoritmo, a questo punto – secondo l’algoritmo – è probabile. Sempre che l’abbiano studiata la Roma. Sempre che la considerino una cosa seria e non scontata, sempre che considerino i tifosi tifosi prima ancora che clienti o quantomeno non solo clienti, sempre che non diano per scontato che il mondo della Roma vada avanti a “sold out” preparati a pacchetti, perché tanto quelli - i tifosi - capirai vengono sempre, quelli capirai… Quelli non li capirai mai se ragioni così, né con google, né con l’expected gol: a noi basta che la Roma è la Roma. [...] Il tifoso della Roma che non fa passare la cacciata di De Rossi è un tifoso che ribadisce se stesso e il suo tifo per la Roma. Lo rinnova. Lo ribadisce. Lo rilancia. Pensa che tristezza se davvero tutto passasse sempre in nome di chissà cosa (mercato, scelta tecnica, bilancio o, davvero dell’expected gol). Spegnete l’internet, come si dice, expected love. Guardate gli occhi di Daniele De Rossi quando giocava con la Roma, quando l’allenava (maledetto tempo imperfetto) e guardategli quel luccichio e quella sofferenza che gli brillava dentro. È la stessa che c’hanno tutti i tifosi della Roma. Quella non si spegne, quella non si negozia, quella non si esonera, quella non si ammaina. [...] Il resto è persino più semplice, quasi matematica: avete tolto una bandiera da casa sua, i tifosi stanno dove è stata messa: fuori. I tifosi stanno con la Roma sempre, soprattutto in questa mezz’ora d’amore di oggi pomeriggio. Forza Roma. Forza Ivan Juric. Forza Roma.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE