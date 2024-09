Escluso Dahl: dentro tutti gli altri nuovi

IL TEMPO (L. PES) - Samuel Dahl l’unico escluso dalla Lista Uefa A della Roma, tutti gli altri acquisti sono presenti, anche l’ultimo arrivato Mats Hummels. In questa stagione sono caduti i vincoli del Fair Play Finanziario, perciò De Rossi ha potuto scegliere liberamente chi inserire o meno nei venticinque per la prima fase dell’Europa League, o quasi. Restavano, ovviamente, da rispettare i criteri generali per la compilazione della lista. I giallorossi hanno inserito soltanto due dei quattro calciatori formati nel club e tre formati in Italia. Per questo bisognava escludere uno straniero tra i tesserati. La scelta è ricaduta sul terzino svedese arrivato in estate che di fatto ha perso il ballottaggio con Buba Sangaré.