Energia Baldanzi per il rilancio

IL TEMPO (M. Cirulli) - Adesso Baldanzi cerca spazio. Da talento dell'Empoli ad oggetto misterioso nella Roma e protagonista con l'Under 21, il ragazzo di Poggibonsi continua a far parlare di sè in una stagione che potrebbe vedergli ritagliare più minuti di quanto si possa immaginare. Arrivato nella curiosità collettiva dei romanisti lo scorso gennaio (con un importante investimento da parte dei Friedkin), il ventunenne non ha lasciato il segno nei suoi primi mesi nella Capitale, disputando 630 minuti in 18 partite. Un bottino misero, dovuto anche all'etichetta attaccatagli: acquistato dalla Roma per fare il vice-Dybala. Un marchio scomodo che De Rossi, durante la preparazione estiva, ha cercato di rimuovere cambiandogli posizione.

Il "nuovo" Baldanzi visto in queste prime uscite agisce da mezzala (un ruolo ancora diverso rispetto a quello visto in Nazionale, dove si muove più da trequartista), e i primi segnali sono stati incoraggianti. L'endorsement del tecnico è arrivato tempo fa: "In mezzo al campo è imprevedibile, e presto diventerà decisivo negli ultimi 16 metri, l'ultima cosa che gli manca per diventare un giocatore fortissimo". Tommaso ha risposto presente con la tripletta alla Norvegia, adesso però servirà confermare le sue qualità anche con la Roma e sfruttare tutte le occasioni a disposizione, magari proprio a partire da domenica con il Genoa.

Intanto ieri pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento (semplice seduta di scarico) a Trigoria dopo essere tornato nella Capitale. Ancora personalizzato per Pellegrini, Le Fée e Dovbyk, di recupero dai rispettivi infortuni. Allenamento con il resto dei compagni per Koné: oltre al francese anche Celik e Pisilli, tornati dai rispettivi impegni con la Nazionale, si sono esercitati sotto gli occhi di De Rossi. Oggi è prevista una seduta pomeridiana dove sono attesi Dybala, Soulé e Paredes dopo la sconfitta dell'Argentina con la Colombia.

Nel frattempo è in stallo la trattativa tra Roma e Galatasaray per Zalewski. I due club non hanno ancora trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore polacco. I turchi hanno deciso di fare uno sforzo per accontentare le richieste del calciatore, arrivando ad offrire 2 milioni di ingaggio (più bonus), oltre ad inserire una clausola rescissoria valida dopo due anni. Trovato l'accordo con il calciatore, ora il club turco sta trattando al ribasso per il prezzo del cartellino. Continua quindi ad esserci una forte distanza tra le parti: servirà un rilancio da parte del Galatasaray, che ha poco tempo a disposizione per chiudere il colpo, visto il termine ultimo del calciomercato turco fissato a domani, oppure una riduzione dello stipendio di Zalewski. E a proposito di mercato, ieri gli agenti di Le Fée, Emmanuel Lacroix e Sebastien Szwarc della Cracksman, hanno rivelato un retroscena riguardo l'arrivo del francese nella Capitele: "Su Enzo c'erano anche dei club inglesi e tedeschi molto interessati, ma da quando ha saputo dell'interesse della Roma non ha voluto ascoltare altre proposte, i giallorossi sono sempre stati la sua prima scelta".