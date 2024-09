Effetto nostalgia: De Rossi abbraccia l’idolo Roy Keane

La luce dei simboli indica la strada per ritrovare se stessi. Daniele De Rossi incontra l’idolo Roy Keane e altre leggende del calcio inglese al ristorante Core de Roma in via Vetulonia, la più giallorossa delle strade della Capitale, dove è nato e cresciuto Francesco Totti. [...] Impossibile dimenticare la sua vendetta contro Inge Haaland, padre di Erling: piede a martello sul ginocchio durante un derby di Manchester nell’aprile del 2001. «Beccati questo e non accusarmi mai più di aver simulato». Carriera finita. Keane non aveva dimenticato il contrasto col norvegese di 4 anni prima, costatogli la rottura del crociato. Ma il mito dissolve le ombre della storia e incrina le certezze. Perché De Rossi da bambino amava pure lo United. In carriera l’idea di trasferirsi a Manchester lo accarezza, ma alla fine il cuore batte più forte per la Roma. Ha rinunciato per la troppa ammirazione nei confronti di Keane e Paul Scholes, raccontano in Inghilterra. Tanto che Daniele vestiva il numero 16 in onore dell’irlandese e di sua figlia Gaia, nata il 16 luglio 2005. La forza dei simboli, segnali intraducibili a parole.

(La Repubblica)