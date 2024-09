Ecco i prezzi dei biglietti per il Bilbao

Ieri è partita la vendita dei biglietti per la gara di Europa League contro il Bilbao, che si giocherà giovedì 26 settembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Si parte dagli oltre 40 mila abbonati per le coppe, quindi i biglietti a disposizione non sono tantissimi: la Curva Sud costa 35 euro, la Nord 30, i Distinti Sud-Est 45 e i Distinti Nord-Est 38. Gli abbonati Plus Serie A potranno usufruire di un prezzo dedicato per l'acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Il match fa parte anche del pack di 3 partite che comprende Udinese e Venezia.

(corsera)