Dybala trascina l'Argentina con la "10" di Messi

IL TEMPO (M. VITELLI) - Roma divide, l'Argentina unisce. Il derby della capitale tra Dybala e Castellanos resta, ma tra i due scorre buon sangue e adesso c'è anche una notte che li unirà per sempre.

Nella sfida valida per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2026 contro il Cile (terminata 3-0 per la Nazionale di Scaloni), infatti, entrambi hanno provato emozioni forti. Il giallorosso, entrato in campo nell'ultimo quarto d'ora, complice l'assenza di Lionel Messi ha avuto l'onere e l'onore di indossare la mitica maglia numero 10 che fu di Maradona. Un'investitura importante che la Joya ha ripagato con un gol dei suoi, festeggiato con l'ormai celebre Dybala-mask.

Notte magica anche per il laziale Taty Castellanos, che ha coronato il sogno di esordire con la casacca Albiceleste e ha ricevuto il gradimento sui social del giocatore della Roma.

Ora, per entrambi, prossimo appuntamento martedì, quando l'Argentina affronterà la Colombia (in Italia saranno le 22.30).

Intanto, a fine match, arrivano le parole di Dybala, che sottolinea come il desiderio di tornare a vestire la casacca Albiceleste abbia influenzato non poco la scelta di restare a Roma. "Uno dei motivi per cui ho rifiutato l'Arabia Saudita è sicuramente quello di voler giocare in Nazionale. Sono consapevole della concorrenza, però quando gioco do il 100%". Ultimo passaggio sull'emozione della numero 10 addosso. "Una decisione presa dall'alto, non è stata né mia né dei miei compagni. Ma la 10 l'ho avuta solo in prestito, è di Leo, non scherziamo".