Dybala titolare: oggi e sempre

Ancora qualche dubbio sulla formazione che giocherà stasera contro l'Athletic Bilbao, Ivan Juric prenderà le decisioni finali dopo aver visto i suoi scendere in campo nella sgambata mattutina al Fulvio Bernardini. Partendo però da alcune certezze, le prime legate agli infortuni. Pellegrini resterà fuori per il trauma contusivo al ginocchio rimediato nella sfida contro l'Udinese. Il capitano giallorosso resterà fuori, così come Zalewski e Le Fée, e libererà un posto sulla trequarti: in pole potrebbe esserci Baldanzi reduce da settimane molto positive tra Nazionale Under 21 e la Roma. Domenica scorsa ha segnato il primo gol con la maglia giallorossa, adesso Juric potrebbe proporlo dal primo minuto per cavalcare il suo entusiasmo e un'ottima condizione atletica. Con lui, alle spalle di Dovbyk, è favorito Dybala. L'argentino sta bene, come ha dichiarato ieri l'allenatore. Juric, come prima De Rossi e ancor prima Mourinho, non vuole fare a meno della sua Joya. Per questo motivo è probabile vederlo in campo anche nella prima sfida europea contro il Bilbao.

Qualche cambio potrebbe arrivare a centrocampo. Cristante verso la conferma, accanto a lui Koné potrebbe avere spazio lasciando fuori Pisilli. Ipotesi, non certezze: questa mattina Juric prenderà le ultime decisioni, e né il giovane centrocampista né Paredes sono totalmente fuori dal ballottaggio. A destra Celik confermato, a sinistra torna Angelino dopo la parentesi da braccetto. Il suo posto dietro lo prenderà Hermoso nella difesa a tre con Mancini e Ndicka. In porta non dovrebbe esserci turnover: Svilar è pronto a difendere i pali giallorossi dopo l'ultima strepitosa prestazione contro l'Udinese. Ryan dovrà aspettare per fare il suo esordio.

(corsport)