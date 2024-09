Dybala smaschera le false verità sul finto nove

Falso nove. Oppure finto nove. E, per darsi un contegno d'oltreconfine, anche falso nueve. [...] Troppo complicato parlare di centravanti di manovra o di movimento? Troppo antico, forse. [...] Ma, poi, finto o falso che sia, 'sto nove (o nueve, disculpe) non vi dà l'idea di qualcosa di fasullo, di bugiardo, di ingannevole, di contraffatto, di falsificato, di truccato? Come se il falso (finto) 9 fosse il pezzotto del centravanti originale. [...]

Allargando il discorso, perché esiste il falso 9 e non il falso 1? Tu che mestiere fai? Il mediano. Bene, oggi ci servi in porta come finto uno. Ve la immaginate questa scena? Non vi viene da ridere? Quando invece si tratta di 9, e di falso 9, tutto è serio, tutto va bene, tutto è ammesso, tutto è credibile. Al punto che, parlando di Roma, spesso nelle ultime settimane si è detto/scritto/raccontato che Dybala potrebbe giocare da falso (finto) nove. [...] Che cosa dovrebbe fare uno che non è un centravanti ma che per esigenze di patria o per invenzione tattica dell'allenatore deve fare il centravanti? Risposta elementare: aiutare la propria squadra a vincere la partita. Come un centravanti vero. Cioè, deve fare tutto tranne che il centravanti finto. Meno che mai falso. [...]

(corsera)