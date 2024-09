Dybala-gol, ripartenza da vero diez

Una notte da diez. Quel numero spesso e volentieri dribblato in carriera e che invece potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Il gol del 3-0 di Dybala in Argentina-Cile è una ripartenza, Paulo volta pagina definitivamente e l'offerta dell'Arabia è ormai soltanto un lontano ricordo. Non si ha forse la percezione di cosa voglia dire indossare la camiseta 10 della Seleccion per un argentino, è il numero di Maradona e di Messi. E indossarla al Monumental, davanti alla sua gente e a sua moglie Oriana, è stato come tornare bambini.

Ora la Joya aspetta il suo momento anche alla Roma e chissà che non arrivi già a Genova. Dovbyk è in dubbio e l'argentino si scalda per giocare come falso nueve o per fare coppia con Soulé. Che sia 4-3-3 o 3-5-2 poco importa, Paulo vuole giocare ma la decisione finale spetta a De Rossi.

Con le coppe dietro l'angolo si capiranno tante cose: se, ad esempio, pesano o meno nell'impiego dell'argentino quelle presenze da 45 minuti al raggiungimento del 50% che farebbero scattare automaticamente il rinnovo fino al 2026. Ora tocca a Dybala fare chiarezza, perché se torna a fare la differenza non può non giocare.

(Il Messaggero)