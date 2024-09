Dybala, gol e la 10 di Messi: "Il primo con gli sposati"

Paulo Dybala ha ritrovato il sorriso in nazionale. Alla Joya sono bastati 11 minuti per tornare a segnare con l'Argentina: entrato in campo al 79', l'attaccante ha realizzato la rete del 3-0 contro il Cile con un sinistro in diagonale e a impreziosire ulteriormente la serata, la maglia numero 10 che gli è stata assegnata a causa dell'assenza dell'infortunato Lionel Messi. Dopo il suo gol lo stadio è esploso di gioia e Paulo ha esultato con la "mask" che non è ancora riuscito a fare in campionato. Ora Dybala proverà a fare il bis martedì contro la Colombia e poi tornerà nella Capitale insieme a Paredes e Soulé (rimasti in panchina per 90 minuti) per concentrarsi sulla gara contro il Genoa, dove potrebbe però partire nuovamente dalla panchina.

(corsera)