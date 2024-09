Dybala e Celik non sono gravi. C’è Pellegrini

IL TEMPO (F. BIAFORA) – Dall'infermeria arriva un tris di buone notizie per Juric in vista della sfida di domani contro il Venezia. La più importante è l’assenza di lesioni muscolari per Dybala, che aveva dovuto lasciare il campo all'intervallo dell'esordio europeo per un indurimento al flessore della coscia sinistra. Già subito dopo il match la Joya aveva svolto dei primi esami strumentali e quelli ripetuti nella mattinata di ieri hanno confermato che si tratta soltanto di un affaticamento. Probabile che per lui si profili comunque un turno di riposo, senza rischiarlo dal primo minuto. Soulé e Baldanzi scalpitano per sostituirlo. Anche per Celik, pure lui costretto alla sostituzione, è un semplice affaticamento all'adduttore destro. Il turco, vista l'assenza di alternative di livello, dovrebbe avere spazio nella formazione titolare. Nella rifinitura di oggi è atteso con il resto dei compagni anche Pellegrini, assente con l'Athletic Bilbao per una contusione al ginocchio. Il versamento è smaltito e, dopo la gestione degli ultimi giorni, le condizioni sono buone. Chi ancora non è al 100% è Le Fée, che pure ieri, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, ha svolto solo una parte di seduta in gruppo. Nel momento della distorsione al legamento collaterale del ginocchio i tempi di recupero erano stati fissati in 4-6 settimane: lo staff lo vuole mettere totalmente a disposizione del tecnico da lunedì.