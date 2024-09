Dubbio Messias: Malinovskyi è il sostituto

Tutto esaurito per Genoa-Roma: un pienone che conferma le solide ambizioni a tinte rossoblù presenti al rientro dalla sosta. Davanti a un avversario che è quello più colpito, ben cinque volte, da Andrea Pinamonti in carriera. Garanzia in più per Alberto Gilardino, che in vista di domenica è sempre alle prese coi rebus provenienti dall'infermeria. Il nodo è soprattutto in difesa: Bani e De Winter sono in dubbio e non si tratta di un dettaglio da poco. Gila sta lavorando in questa sosta che potrebbe riconsegnarli Junior Messias di nuovo in condizione. Così, contro la Roma potrebbe giocare Malinovskyi in mezzo al campo, rodato dopo la doppia partita con l'Ucraina. [...]

(corsport)