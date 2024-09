Dovbyk si ferma ma punta il Genoa

La sosta per le nazionali torna a far paura. Non nel caso Dovbyk, perché l’attaccante si era già fatto male durante la gara contro la Juventus ed è stato rispedito a Trigoria dopo un esame che ha certificato l’infortunio. […] A Praga si è sottoposto a ulteriori controlli e ha avuto il via libera per tornare in Italia. De Rossi proverà recuperarlo in vista della gara contro il Genoa, impresa possibile ma dovrà comunque pensare a un piano B qualora non dovesse farcela. C’è l’ipotesi Shomurodov, già a segno contro l’Empoli e unica vera alternativa all’ex Girona (ha giocato 87 minuti con la fascia di capitano dell’Uzbekistan contro la Corea del Nord). Gli altri sono tutti esterni e per non snaturare le loro caratteristiche, De Rossi dovrebbe affidarsi a Dybala falso nove davanti a due trequartisti che potrebbero essere Soulé e Pellegrini. […]

(Il Messaggero)