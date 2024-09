Dovbyk punta il Genoa, attesa Zalewski

Tutto ruota attorno a lui, ad Artem Dovbyk. L'ucraino ha svolto lavoro differenziato con la testa verso il recupero per la partita di Genova. Tra oggi e domani il dubbio verrà sciolto e Daniele De Rossi saprà se potrà avere a disposizione l'ucraino. Se l'ex Girona dovesse farcela sarà lui a guidare l'attacco della Roma, ma, se dovesse dare forfait allora le soluzioni sarebbero due: dare spazio ad Eldor Shomurodov o puntare su Paulo Dybala falso 9. [...]

Intanto, l'attesa fumata bianca per Nicola Zalewski non è ancora arrivata. In Turchia il mercato chiude domani e il Galatasaray spera di poter chiudere in queste ore. Il giocatore polacco ha ormai capito che con l'arrivo di Saelemaekers avrà meno spazio e si è convinto ad andare. Adesso c'è da trovare l'accordo tra i club. [...]

(gasport)