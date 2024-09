Dovbyk prova per Genova: rientro vicino per Le Fée

A poche ore dal termine della tornata di gare delle nazionali in cui sono impegnati i vari romanisti, il bilancio è meno preoccupante rispetto a quanto sembrasse qualche giorno fa. [...] Chi sarà attentamente monitorato è Artem Dovbyk, alle prese col fastidio all'adduttore che lo aveva fermato successivamente alla sfida contro la Juventus a Torino, nella scorsa giornata di campionato. Se l'ucraino non dovesse farcela a risultare completamente ristabilito per la trasferta di Genova, l'alternativa più quotata al momento per occupare la posizione al centro dell'attacco risponde al nome di Paulo Dybala. [...]

Se l'attacco è ancora un rebus, a centrocampo Enzo Le Fée ha completamente recuperato e tornerà in gruppo già oggi, alla ripresa degli allenamenti. Il convincente esordio di Koné nel finale dell'ultima sfida contro i bianconeri può dar vita a una coppia di intermedi tutta francese. Molto dipenderà dalle condizioni di Pellegrini e Baldanzi, rispettivamente alle prese con i postumi di una contrattura e di una contusione. [...] Destinati a lavorare ancora per recuperare la condizione precedente all'estate sono gli ultimi arrivati, Hermoso e Hummels. Entrambi hanno trascorso i tre mesi fra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa lontano dai ritiri. [...]

