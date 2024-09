Dovbyk e Pellegrini ok. Zalewski finisce fuori rosa

Arrivano buone notizie da Trigoria in vista della trasferta di domani a Genova contro i rossoblu di Gilardino. Ieri Dovbyk e Pellegrini si sono allenati con il gruppo. I due giallorossi hanno recuperato dai rispettivi infortuni muscolari subiti in Nazionale e domani saranno a disposizione di Daniele De Rossi per Marassi. Entrambi saranno convocati, ma è l’ucraino ad avere le maggiori possibilità di giocare. per il capitano possibile un turno di riposo, con Baldanzi scalpitante e pronto a prendersi una maglia da titolare. Il dubbio più grande resta il modulo. De Rossi da giorni sta alternando prove tattiche con la difesa a 3 e altre con lo schieramento a 4. Tanto dipenderà dalle condizioni fisiche di Hermoso e Hummels, gli ultimi arrivati. Il tedesco ha ammesso pochi giorni fa di avere altre due settimane di lavoro prima di essere al 100 per cento, mentre lo spagnolo potrebbe essere già pronto domani a Genova. Chi invece sicuramente non ci sarà è Nicola Zalewski. Il polacco è stato messo fuori rosa dalla Roma dopo aver rifiutato l’offerta del Galatasaray. Il club turco aveva trovato l’accordo con la Roma sulla base di 11 milioni più bonus e futura rivendita. Ma Zalewski dopo diversi giorni di riflessione (con relativi rilanci da Istanbul) ha definitivamente declinato l’offerta. […]

(La Repubblica)