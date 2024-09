Dovbyk colpisce ma la Roma si fa beffare

Non basta un tempo giocato bene; non basta Dovbyk alla sua terza rete di fila. La Roma si deve accontentare di un pari contro l'Athletic Bilbao, squadra pericolosa, ma non esaltante. [...] Il primo tempo aveva illuso, per la bontà delle idee, per la tenuta atletica, per aver giocato con intelligenza, sapendo aspettare il momento giusto per colpire; nella ripresa, il calo è stato netto, e le correzioni non hanno funzionato, anzi. [...] La Roma che si presenta al suo primo appuntamento europeo non è troppo diversa - negli uomini - da quella vista con l'Udinese: Juric sceglie Koné al posto di Pisilli, Hermoso per El Shaarawy (con Angelino sulla fascia) e Baldanzi per Pellegrini. [...] E' una Roma, che riesce a cambiare pelle, che difende in blocco e cerca le verticali soprattutto quando si ruba palla sulla trequarti. Il gol di Dovbyk, il terzo di fila, nasce proprio così. [...]

Juric nella ripresa chiama in panchina Dybala - un cambio programmato ed inevitabile visti gli impegni ravvicinati e le sue fragilità - e manda in campo Soulé, che non gioca titolare dalla sfida di Torino. E proprio l'argentino sfiora il raddoppio a inizio ripresa dopo aver tagliato il campo con un'azione personale. [...] E' il Bilbao nella ripresa a fare la partita, la Roma rincorre e la riconquista della palla, con la stanchezza che comincia a subentrare, diventa più complicata. E si schiaccia troppo. [...] Il pareggio arriva nel modo peggiore, con la difesa schierata: calcio piazzato e dormita generale, con Paredes che brucia nel cuore dell'area sia Cristante che Mancini. [...]

(Il Messaggero)