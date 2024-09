Dovbyk c’è. Si rivede Pellegrini

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Arrivano buone notizie da Trigoria per De Rossi. Il tecnico giallorosso nella seduta di ieri infatti ha potuto abbracciare nuovamente Pellegrini e Dovbyk, entrambi tornati ad allenarsi assieme al gruppo. In vista del ritorno in campo contro il Genoa di domani alle 12.30, l’ex capitano potrà quindi contare praticamente sull’organico al completo, con l’unica eccezione relativa a Le Fée, che sta ancora svolgendo lavoro personalizzato dopo l’infortunio accusato con l’Empoli e verosimilmente andrà in tribuna a Marassi. Per cercare la prima vittoria in questa stagione De Rossi si affiderà così al centravanti ucraino. L’ex Girona ha totalmente recuperato dal problema muscolare rimediato nella sfida dell’Allianz Stadium con la Juventuse potrà così guidare nuovamente l’attacco giallorosso. Partirà con molta probabilità invece dalla panchina Pellegrini. Il capitano non è ancora al 100% è quindi si lascerà spazio ai tanti rincalzi disponibili a centrocampo, come Baldanzi, reduce da una tripletta con l’Italia Under 21, e Pisilli, sorpresa di formazioni nella scorsa giornata di campionato. E ulteriori sorprese potrebbero esserci anche nel reparto arretrato: Hummels e Hermoso aggiungono minuti nelle gambe durante la settimana e il passaggio alla difesa a 3 non è da escludere in un recente futuro. Questo e altri dubbi verranno sciolti questa mattina a Trigoria con la conferenza stampa di De Rossi alle 10.