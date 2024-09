Dovbyk all’attacco, recupera Pellegrini

Il recupero è completo, ora manca solo il primo gol in Italia. Artem Dovbyk scalda i motori e sarà in campo domani contro il Genoa dopo aver smaltito il problema muscolare all’adduttore accusato durante la gara con la Juve. L’attaccante ieri si è allenato per tutta la seduta in gruppo senza avvertire il minimo dolore. Il tecnico De Rossi è intenzionato a cambiare il modulo e ad affiancargli uno tra Dybala e Soulé per aiutarlo a sbloccarsi dopo le difficoltà palesate nelle prime tre giornate. Anche Lorenzo Pellegrini, intanto, si è allenato regolarmente e a Marassi sarà in ballottaggio con Tommaso Baldanzi. […]

(Gasport)