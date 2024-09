Difesa a costo zero: più scelta per DDR

Svilar? A parametro zero. Ryan? Pure. Ndicka? Come sopra. Hummels? Anche. Hermoso? Ca va sans dire. Nella Roma che spende 120 milioni per il mercato, la difesa si riscopre a impatto zero. Sì, almeno per quanto riguarda il costo dei cartellini. [...] Perché se l'attacco aspetta Dovbyk e di trovare una sistemazione fissa a Dybala, la mediana è alla ricerca dell'equilibrio e dell'incastro giusto tra i numerosi centrocampisti in rosa, l'impressione è che la stagione della Roma passi per quella che il vecchio Mou avrebbe certamente ribattezzato una difesa di banditi. [...] L'idea è certamente di continuare a giocare con il 4-3-3 ma visto che in questo modulo Dybala fa fatica, schierarsi a tre potrebbe rappresentare l'uovo di Colombo. [...]

L'arrivo del fattore H (Hummels e Hermoso) regala un mix d'esperienza e soluzioni non indifferente. Hermoso ad esempio, è vero che spesso e volentieri ha giocato a tre ma in carriera molte partite le ha disputate anche da terzino sinistro. [...] La possibilità della difesa a tre e mezzo di spallettiana memoria (all'epoca era Rudiger ad allargarsi) è servita sul piatto. Anche perché si potrebbe provare sul lato opposto Mancini. [...] Vien da sé come l'arrivo di Hummels e dell'ex Atletico Madrid abbia regalato alla Roma tante variabili tattiche in più. Quella riflessione a voce alta (dopo il pareggio 2-2 di Firenze a marzo) - "Forse la squadra rigetta la difesa a tre" - fa parte del passato. Non potrebbe essere altrimenti. In estate sono arrivati 12 calciatori, più di mezza rosa. [...]

(Il Messaggero)