Diciassette giocatori in partenza nella pausa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - De Rossi fa il conto delle assenze causa nazionali.

Dopo il pari con la Juventus il tecnico giallorosso avrà due settimane a disposizione per lavorare ma dovrà fare i conti con i tanti giocatori che andranno a rappresentare il proprio paese tra Nations League e qualificazioni per i prossimi mondiali. Saranno infatti 17 i calciatori che lasceranno Trigoria nelle prossime ore (la squadra è tornata da Torino nella serata di ieri): Oltre ai tre argentini Dybala, Paredes e Soulé, De Rossi non potrà contare neanche su alcuni dei nuovi acquisti, come Ryan, Saelemaekers, Abdulhamid, Dahl, Koné e Dovbyk. Assenti anche Marin, Celik, Pellegrini, Shomurodov, N'Dicka, Zalewski, Baldanzi e Pisilli.

Chi invece rimarrà a Trigoria è Le Fée, che sta ancora recuperando dal problema muscolare accusato con l'Empoli. Inevitabile quindi l'utilizzo di numerosi primavera, che si aggregheranno nei prossimi giorni per dare intensità agli allenamenti in vista della trasferta al Marassi.