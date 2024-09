Di Francesco, il Barcellona e i rimpianti Var...

Chissà quante volte ci avrà pensato e ripensato. Perché poi c'è Roma-Liverpool di mezzo, ma anche Porto-Roma, le due partite che non sono mai andate già ad Eusebio Di Francesco nel corso di quei 20 mesi in cui è stato alla guida della Roma. Già, perché se il 3-0 rifilato al Barcellona nel ritorno dei quarti di finale della Champions 2017/2018 resterà per sempre nella storia giallorossa, quelle due sfide lì potevano finire in modo profondamente diverso [...] Perché nel primo caso la Roma sarebbe potuta sbarcare nella finale di Champions, mentre nel secondo quel k.o. in Portogallo per 3-1 (ma con un gol in più la Roma sarebbe passata) decretò l'eliminazione giallorossa e il successivo esonero di DiFra. La storia è andata invece in modo assai diverso, nonostante Eusebio fosse arrivato a Roma con un bel carico di fiducia. [...] Eppure la sua storia da tecnico giallorosso era iniziata con un terzo posto di tutto rispetto e tante partite giocate ad alto livello. Poi,, però, nel mercato tra il primo e il secondo anno qualcosa non funzionò. [...] Chissà però come sarebbe andata a finire se avessero inventato prima il Var...

(Gasport)