De Rossi: “Pellegrini vero capitano. Adesso la squadra ha gamba e tecnica”

Nei pochi minuti in campo, domenica contro la Juve, Manu Koné sembra aver già convinto tutti: è lui il centrocampista di cui avevano bisogno la Roma e De Rossi. […] A Marassi contro il Genoa, in una partita che la Roma è costretta a vincere dopo la partenza con il freno a mano tirato. «Bisogna essere pronti a tutto – le parole di De Rossi a Dazn – e sapere che la pressione sarà tanta.

Mi sento nato per fare l’allenatore, partire dall’inizio è bellissimo perché ti fa sentire in controllo della tua squadra. Non ho fatto nemmeno le vacanze ma c’era da ricostruire». A mercato chiuso c’è un gruppo profondamente diverso da quello dello scorso anno: «È una squadra più tecnica, con più qualità e che tiene la palla più spesso. La perde con meno facilità e non in fase di costruzione.

Una squadra con grande gamba può recuperare palla più spesso, più velocemente. Questo ti permette di essere più dominante dal punto di vista del ritmo e del possesso palla. Pellegrini? È un capitano vero e un super atleta. Soulé può fare cose incredibili».

