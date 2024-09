De Rossi, l'orgoglio: "Buon punto di partenza per la Roma, avanti così"

Il volto resta teso per la sofferenza, ma nel cuore c'è sicuramente più soddisfazione. Perché dopo le prestazioni con Cagliari ed Empoli ottenere un punto a Torino contro la Juventus non è per niente facile e De Rossi lo ha fatto con coraggio: "Questo periodo è pieno di pressioni, era importante uscire da qui con dei punti e una buona prestazione. Non è stata una bella partita, ma abbiamo ritrovato compattezza, è stata una prestazione anche di orgoglio, da veri uomini. A Roma c'era già un'aria pesantuccia. Per me è un buon punto di partenza".

"Dybala e Soulé li vedremo insieme, ma abbiamo bisogno di equilibrio - continua DDR -. Magari la difesa a tre può aiutarci a sostenerli. Pisilli? Sono contento per lui, ci sarà sempre spazio per chi lavora. Dovbyk? Fa paura a tutti, ha fatto una prestazione positiva e ha lavorato tanto. Dobbiamo essere più bravi in zona di rifinitura per servirlo meglio".

Intanto la Roma continua a muoversi sul mercato e ha messo a segno il decimo colpo, ovvero Hermoso. I giallorossi lo hanno strappato al Galatasaray offrendogli un triennale da 4 milioni a stagione. Contemporaneamente è stata chiusa la cessione di Smalling all'Al-Fahya, con cui oggi firmerà un contratto biennale.

