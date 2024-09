De Rossi e la Roma: adesso viene il bello

Un punto a Cagliari, nel pieno del caso Dybala; la sconfitta inaspettata contro l’Empoli all’Olimpico, con un risveglio tardivo e la rete di Shomurodov; il pari conquistato con personalità a Torino contro la Juventus, tra mille difficoltà, con una squadra ancora da rifinire, visto che il campionato per la Roma è cominciato il 18 agosto e la sfida dell’Allianz è caduta il primo settembre, poche ore dopo la chiusura delle trattative. La prima mini fase si è chiusa con due punti, uno solo gol realizzato: non è questa la Roma che aveva pensato De Rossi. Ma ora si riparte, con altri presupposti e nuove-vecchie ambizioni. Quella che vedremo domani a Marassi contro il Genoa sarà una Roma diversa, nei calciatori e nell’anima, con De Rossi che in questa sosta ha potuto programmare la risalita. Già, due punti in classifica sono una miseria, ma siamo solo all’inizio. Il Genoa è già uno snodo, che ci farà intuire che tipo di stagione sarà, se l’obiettivo Champions sarà faticoso o meno problematico rispetto a quanto immaginato dopo queste tre partite. Il tecnico non vedeva l’ora che si chiudesse la finestra di mercato, lo stress di inizio estate si è prorogato per troppo tempo, specie in quel mese di quasi inattività dopo i colpi Dovbyk e Soulè (più Le Fée e Sangarè arrivati poco prima). Sarà una Roma tutta da scoprire, non sappiamo con certezza se De Rossi continuerà con i suoi precetti tattici, con il 4-3-3 che aveva studiato per la sua Roma o, se l’arrivo di Hummels ed Hermoso, lo porterà a provare i tre dietro, magari agevolando pure il rilancio di Dybala, o da mezzapunta o da centravanti. […]

(Il Messaggero)