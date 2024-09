DDR: "Roma non bella ma concreta, questo è il punto di partenza"

La Roma torna a casa da Torino con un punto ottenuto contro la Juventus che serve a muovere la classifica dopo una settimana di polemiche in seguito alla sconfitta contro l'Empoli: "Era importante fare una partita concreta, è un periodo pieno di pressioni a Roma e bisognava fare una buona prestazione e uscire con qualche punto - le parole di De Rossi -. Grazie alla sosta potremo lavorare con più serenità. A oggi ci sono squadre più forti, ma quello che abbiamo visto contro la Juventus è un buon punto di partenza. Non è stata una bella partita, ma avevamo di fronte un avversario molto forte. Pisilli? Gran partita, sono felice. C'è spazio per tutti quelli in allenamento vanno forte, è un segnale. Ha il futuro assicurato".

Poi ha parlato anche Mancini: "Cerchiamo sempre di vincere. Uscire da Torino con un punto va bene, ma non dobbiamo pensare di aver fatto chissà cosa. Abbiamo lavorato tanto per non ripetere gli errori, contro Cagliari ed Empoli dovevano vincere".

(corsera)