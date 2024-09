DDR, l’unica voce oltre il silenzio

De Rossi. Sempre De Rossi. Solo De Rossi. Sono mesi, ormai, che davanti ai microfoni, prima e/o dopo una partita, per conto della Roma si presenta l’allenatore. Sempre l’allenatore. Solo l’allenatore. Giusto così? Non esattamente, perché un allenatore è pagato per allenare e non per essere (anche) l’addetto alla comunicazione del club. In Casa Roma è dai tempi di Tiago Pinto (pensa te…) che a prendere ufficialmente la parola è sempre e soltanto l’allenatore. [...] Normale, tutto ciò? No. Il motivo? La strategia comunicativa dei Friedkin, che si può riassumere così: non comunicare. [...] Oggi all’ora di pranzo la Roma gioca a Genova, ma ieri in conferenza-stampa la parola Genoa è uscita dalla bocca di DDR soltanto tre volte. Tre non una di più, perché l’allenatore era impegnato a fare il portavoce del presidente, dell’ad o soltanto del ds per rispondere alle tante domande extra Genoa. A ‘sto punto, non sarebbe meglio un silenzio stampa generale? Tanto, facendo due conti, non parlerebbe solo una persona. Cioè colui che verrà cacciato (in silenzio, chissà) se non arriveranno i risultati.

(M. Ferretti - Corriere della Sera)