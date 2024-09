DDR è il primo allenatore licenziato dopo 4 giornate

La Roma iniziò quasi subito ad esonerare gli allenatori: nel terzo campionato ufficiale giallorosso, il primo nella neonata Serie A del 1929-30, Baccani durò appena 7 giornate. Nella sua storia ha finito la stagione 29 volte su 96 con un tecnico diverso da quello con cui l'aveva cominciata. Ma mai nessuno era stato mandato via così presto come Daniele De Rossi, durato appena 4 partite. Il record apparteneva all'austriaco Baar (1932-33) e a Giagnoni (1978-79), sostituiti dopo 6 giornate. Un cambio in panchina più precoce si era verificato in altre 2 stagioni; nel 2004-2005 fu Prandelli a dare le dimissioni e anche nel 2009-2010 fu Spalletti a decidere, dopo le prime due sconfitte, di abbandonare l'incarico. Subentrò Ranieri, che sfiorò lo scudetto.

(corsera)