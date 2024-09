Dazn, continua il calo di ascolti della Serie A

Continua il calo di ascolti delle partite di Serie A trasmesse su Dazn. Probabile sia anche colpa del nuovo criterio di assegnazione dei tre match in co-esclu-siva con Sky (nel senso che Sky, da questa stagione, può pescare tre incontri un po' più importanti rispetto a quelli dell'anno scorso), tuttavia l'emorragia è davvero notevole.

[…] alla terza giornata siamo a un -16,7%: non ci si muove da quota 3,94 milioni (in pratica le tre giornate hanno avuto gli stessi ascolti su Dazn, un po' a prescindere dalle partite di cartello o meno), rispetto ai 4,73 milioni della terza giornata 2023-24. Giusto per dare una idea, il match Juventus-Roma di domenica sera ha raccolto 902 mila telespettatori su Dazn, e 1.387.000 su Sky. I dati evidenziano come gli abbonamenti a Dazn facciano fatica a decollare, anche a causa dell'aumento dei prezzi.

[…] Per discutere con gli amici e dibattere sui social, infatti, bastano e avanzano gli highlights di tre minuti.

(ItaliaOggi)