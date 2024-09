Dan chiede spiegazioni anche ai dirigenti

A un certo punto, a Ge­nova, si è affacciato Florent Ghisolfì, accompagnato dal segre­tario Maurizio Lombardo. Non c'era invece la Geo, Lina Souloukou che di solito segue la Roma in trasferta. Ma i Friedkin devono aver percepito la delica­tezza del momento se hanno de­ciso di sbarcare in città. Padre e figlio, Dan e Ryan. Da Trigona fanno sapere die il viaggio era già stato programmato e die non ha niente a che fare con il futuro dell'allenatore. Ma anche dando per buona la vensione filogover­nativa, il presidente della Roma vuole capire cosa non sta fun­zionando airintemo dell'azien­da. (...) Tutti i dirigenti ma anche De Rossi, sono chia­mati a migliorare per cancella­re i mugugni. La proprietà non entrerà nelle scelte tecniche ma cercherà di individuare la radi­ce dei problemi per risolverli in tempo: la stagione è appena co­minciata, ci sono anche due cop­pe ancora da assaggiare, non è il caso di drammatizzare la situa­zione come se fosse già compro­messa. Chissà che in questi gior­ni non (ri)emerga l'idea di inse­rire nell'organigramma un al­tro uomo di calcio, un esperto navigante che possa sostenere De Rossi trasferendo all'ester­no la linea politica della società. (...)

(corsport)