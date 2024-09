Dalla Uefa: Fair Play Finanziario, Diavolo e Inter ok. Multa per la Roma

Milan e Inter ok, la Roma... quasi. Ieri la Uefa ha comunicato le valutazioni della prima camera della CFCB sui club che hanno partecipato alla scorsa edizione delle coppe europee, tra cui quelli che erano sottoposti a regime di settlement agreement nella stagione 2023-24. In esame è stato preso il bilancio chiuso al 30 giugno 2023 e il verdetto conferma il rispetto dei paletti intermedi da parte di Inter, Milan, Monaco, Marsiglia, PSG, Besiktas, Trabzonspor e Anversa. Mentre i giallorossi hanno leggermente sforato, motivo per cui hanno ricevuto una multa da 2 milioni. Peggio è andata all'Istanbul Basaksehir, che ha completamente mancato l'obiettivo finale e, qualora non rientrasse nei parametri entro il 2024-25, saranno squalificati alla prima qualificazione in Europa del prossimo triennio.

(gasport)